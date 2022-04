Lettonia: chiusi due consolati russi, espulsi 13 diplomatici

globalist

5 Aprile 2022 - 17.35

Il ministero degli Esteri della Lettonia, Edgars Rinkevics, ha deciso di chiudere i consolati russi a Daugavpils e Liepaja: lo riporta lo stesso dicastero, ripreso dall’agenzia di stampa russa Interfax, secondo la quale il ministro degli Esteri lettone ha, inoltre, annunciato che a 13 diplomatici e funzionari consolari russi è stato imposto di lasciare la Lettonia.

“La decisione è stata presa in solidarietà con l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione militare non provocata e non giustificata e la guerra iniziata dalla Russia”, fa sapere il ministero degli Esteri lettone in una nota ripresa dal sito web della Reuters.