L'ambasciata russa in Italia risponde alle espulsioni dei diplomatici: "Decisione immotivata"

5 Aprile 2022 - 15.15

Subito dopo la dichiarazione di Di Maio, Mosca ha affermato che non avrebbe lasciato senza risposta la decisione dell’Italia di espellere 30 diplomatici russi. Lo aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “La Russia darà una risposta appropriata”.

Un’ora dopo è arrivata la decisione. La Russia “espellerà alcuni diplomatici italiani” a Mosca, in risposta alla decisione di Roma di dichiarare ‘personae non grate’ 30 diplomatici dell’ambasciata russa in Italia.

L’ambasciatore della Federazione russa è stato convocato questa mattina alla Farnesina “per notificargli la decisione del Governo italiano di espellere trenta diplomatici russi in servizio presso l’ambasciata in quanto ‘personae non gratae'”. Queste le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Berlino, in un video.

“Questa misura, assunta con altri partner europei e atlantici, si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e nel contesto della crisi attuale della crisi conseguente all’ingiustificata aggressione all’Ucraina da parte della Federazione russa”.

La decisione dell’Italia di espellere 30 diplomatici russi è “immotivata” e “porterà ad un ulteriore deterioramento delle relazioni bilaterali”. Lo afferma l’ambasciata russa in Italia commentando la decisione annunciata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, “per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale”.

Ricordando che l’ambasciatore russo, Sergey Razov, è stato convocato alla Farnesina per la notifica del provvedimento, l’ambasciata sottolinea come da parte delle autorità italiane non sia stata “fornita alcuna prova” delle azioni dei diplomatici.

L’ambasciatore, si legge in una nota, ha “esplicitamente espresso la protesta contro la decisione immotivata da parte italiana” e “ha dichiarato che questo passo non rimarrà senza risposta da parte russa”.