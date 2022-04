Ucraina, Bachelet: "Riesumare tutti i cadaveri a Bucha, possibili crimini di guerra"

globalist

4 Aprile 2022 - 16.09

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in una nota ha dichiarato che “è necessario riesumare e identificare tutti i cadaveri a Bucha, alle porte di Kiev, per poter indagare sui possibili crimini di guerra”.

’È fondamentale che tutti i corpi siano riesumati e identificati in modo che le famiglie delle vittime possano essere informate e possano essere stabilite le cause esatte della morte”, ha aggiunto.

Inoltre ”è fondamentale che vengano compiuti tutti gli sforzi per garantire che vi siano indagini indipendenti ed efficaci su ciò che è accaduto a Bucha per garantire verità, giustizia e responsabilità, nonché risarcimenti e rimedi per le vittime e le loro famiglie”.