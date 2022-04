Ucraina, a Bucha decine di donne schiavizzate dai russi. Ecco che fine hanno fatto

globalist

4 Aprile 2022 - 14.20

Si susseguono i racconti sugli orrori di Bucha. Alcune donne sono state schiavizzate dai russi. “In questo mese di occupazione i russi hanno preso alcune donne, sui trent’anni, e le hanno portate nel loro quartier generale qui a Bucha, facendole schiave. A loro serviva che cucinassero e facessero tutto ciò che veniva loro ordinato”. Lo ha riferito una testimone, Alina, all’inviato dell’ANSA a Bucha, in Ucraina.

“L’orrore nel nostro villaggio è cominciato il pomeriggio del 4 marzo, quando una ventina di tank russi hanno attraversato questa strada incolonnati e hanno cominciato a sparare con i kalashnikov all’impazzata sulle nostre case e sulle macchine che incrociavano, schiacciandole. Non evacuavano, sparavano. E con alcuni tank hanno sfondato le case”. È quanto invece racconta Tamara .”Dal 10 marzo – racconta il prete della chiesa ortodossa del villaggio – arrivano decine di corpi a tutte le ore ogni giorno. Finora ne ho contati 68: donne, uomini, bambini, molti non identificabili per i colpi inferti ai loro corpi martoriati”. “I parenti delle vittime possono venire qui solo adesso perché prima i soldati russi non lo permettevano”, ha aggiunto.