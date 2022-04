Ucraina, Erdogan: "Già oggi possibile data per l'incontro tra Putin e Zelensky"

globalist

1 Aprile 2022 - 15.18

“Positivo avvicinamento” per l’incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodimir Zelensky. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, precisando che i passi avanti compiuti potrebbero portare alla definizione oggi stesso di una data per l’incontro.

“Ho parlato con Zelensky ieri e oggi alle 16 parlerò con Putin. Con il risultato del negoziato che ha avuto luogo tra delegazioni è ora tempo che i due leader si parlino per compiere dei passi per risolvere l’impasse legata allo status dii Donbass e Crimea. Con i colloqui di oggi si definirà una data per l’incontro. Su questo argomento ci siamo resi disponibili a ospitare l’incontro. Zelensky ha un approccio positivo, come anche Putin in passato. Oggi ci parlerò e definiremo la data”, ha detto Erdogan.