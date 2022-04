Bolsonaro, il fascista nemico della democrazia, elogia la dittatura militare brasiliana

globalist

1 Aprile 2022 - 17.40

In un paese civile, un leader democratico che elogia una dittatura verrebbe deposto. Ma da quando Jair Bolsonaro è salito al governo, il Brasile ha dovuto sopportare continue violenze sulla democrazia. L’ultima, in ordine di tempo, è l’elogio che il fascista Bolsonaro ha fatto della dittatura militare brasiliana, nel giorno in cui ha congedato 10 suoi ministri, su 23, che parteciperanno alle elezioni generali di ottobre.

La dittatura militare brasiliana, detta il ‘regime dei Gorillas’, è stata una parentesi sanguinosa nella storia del Brasile, durata dal 1964 al 1985. Secondo le stime, durante la dittatura almeno 8.000 indios dell’Amazzonia sono stati uccisi nel piano per integrare la foresta nell’economia nazionale a costo della distruzione ambientale.

Bolsonaro ha dichiarato: “Coloro che erano al potere in quell’epoca hanno fatto la loro parte. Cosa sarebbe il Brasile senza i lavori del governo militare? Non sarebbe niente, saremmo una repubblichetta”.

“Noi tutti qui abbiamo il diritto, signor deputato Daniel Silveira, di andare e venire e lasciare il Brasile, di lavorare, costruire una famiglia, studiare”.