Israele, l'Isis e quel popolo "invisibile"

Umberto De Giovannangeli

29 Marzo 2022 - 14.24

L’Isis rialza la testa. E colpisce nel Negev israeliano.

Do you remember Isis?

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull’Ucraina, Israele si riscopre vulnerabile al terrorismo jihadista.

A darne conto è l’analista militare di Haaretz, Amos Harel.

Scrive Harel: “In meno di una settimana, sei israeliani sono stati uccisi in due attacchi terroristici nel cuore delle città: i primi quattro martedì durante un attacco con auto e coltelli a Be’er Sheva, e i due seguenti domenica dopo essere stati uccisi da due terroristi a Hadera. Proprio in occasione del 20° anniversario dell’Operazione Scudo Difensivo, i telegiornali stanno ancora una volta trasmettendo immagini che ricordano quei giorni orribili. Anche gli obiettivi sono rimasti gli stessi – i centri delle città israeliane all’interno della Linea Verde.

I due terroristi di Hadera sono stati uccisi durante uno scontro a fuoco con la polizia che è arrivata sul posto non appena hanno sentito gli spari. Secondo i rapporti preliminari della polizia, i terroristi sono stati identificati come arabi israeliani, apparentemente residenti a Umm al-Fahm. L’assassino di Be’er Sheva era un beduino israeliano del Negev che era stato in prigione per essere collegato all’Isis. Attualmente, la sua azione viene definita come un attacco solitario.

Il filmato di sicurezza di Hadera mostra due terroristi barbuti, con almeno uno di loro che ha l’aspetto di un operativo islamista. Domenica sera, le autorità di sicurezza stavano esaminando la possibilità che gli assassini di Hadera avessero un background ideologico simile a quello dell’assassino che ha ucciso a Be’er Sheva.

Dopo il primo attacco è stata proposta una tesi nell’establishment della sicurezza secondo cui l’incidente è collegato, in parte, alla rinascita globale dell’Isis, i cui seguaci in tutto il Medio Oriente sono stati attivi di recente, in parte a causa del trionfalismo islamista dopo il frettoloso e timido ritiro americano dall’Afghanistan.

Dalla lunga e relativamente dettagliata diffusione di domenica sera, è evidente che entrambi i terroristi erano relativamente ben addestrati nell’uso delle armi da fuoco, rimanendo freddi sotto il fuoco. All’inizio uno di loro sembra sparare con una pistola.

Uno o entrambi i fucili M-16 potrebbero essere stati presi dai passeggeri che sono stati colpiti all’uscita dall’autobus. Il filmato mostra anche un soldato maschio e una donna, entrambi armati, che fuggono dalla scena (potrebbe trattarsi di personale della Border Police).

Più tardi, il soldato maschio viene visto rispondere al fuoco dall’altra parte della strada e poi altri poliziotti si uniscono al fuoco.

Secondo i rapporti preliminari dalla scena, questi erano membri dell'”unità speciale di ricognizione” della polizia (“Yasam”) che stavano mangiando in un ristorante vicino. Il rapido intervento della polizia che si è unita a loro ha chiaramente fermato la follia omicida.

Come gli attacchi della seconda intifada e la breve “intifada dei lupi solitari” del 2015, questo illustra ancora una volta la necessità della presenza di abili cittadini armati – polizia o civili – per fermare tali attacchi. Di solito ci vuole tempo perché la pattuglia della polizia locale raggiunga la scena. Porre fine all’attacco dipende da una risposta più immediata.

Un’indagine dello Shin Bet e della polizia dovrà determinare se si è trattato di un attacco imitativo, ispirato dagli omicidi di Be’er Sheva, o di un’iniziativa più concertata di un’organizzazione terroristica. Allo stesso tempo, dovremo scoprire perché, per la seconda volta di fila, non c’è stato un avvertimento preventivo dell’intenzione di compiere un attacco terroristico.

Questa volta non è stata l’iniziativa di un singolo individuo. E dato che i terroristi sono arrivati armati almeno di una pistola, potrebbe esserci stato qualcuno che gliel’ha venduta o fornita. Questa è una serie di azioni che tipicamente lascia una traccia, che i radar delle agenzie di intelligence dovrebbero essere in grado di rilevare.

Dopo l’attacco a Be’er Sheva, i vertici politici, su consiglio dell’establishment della sicurezza, hanno fatto una distinzione deliberata tra l’arena palestinese e il terrorista, e quindi hanno annunciato che non sarebbero state imposte restrizioni nei territori. Nonostante l’imminente mese di Ramadan e la paura della radicalizzazione religiosa che incoraggerà gli attacchi terroristici, il governo ha deciso solo ieri di aumentare il numero di permessi di lavoro per i lavoratori di Gaza da 12.000 a 20.000.

Sarà difficile mantenere a lungo questa tolleranza, con l’opposizione che salta sul carro e accusa il governo di trascurare la sicurezza dei cittadini. Allo stesso tempo, la manovrabilità della Lista Araba Unita all’interno della coalizione sarà ulteriormente ostacolata, nel caso in cui i terroristi si rivelassero davvero degli operativi islamisti all’interno della Linea Verde.

Per inciso – e non c’è altra scelta che chiamarlo così – il tempismo dell’attacco ha completamente interrotto lo slancio positivo che il vertice del Negev, dove il ministro degli esteri Yair Lapid ha ospitato le sue controparti degli Stati Uniti e di quattro paesi arabi, ha cercato di creare. Questo era presumibilmente intenzionale.

Gli americani volevano usare il summit per placare le preoccupazioni dei loro amici nella regione, che sono frustrati e preoccupati dall’attenzione dell’amministrazione Biden su Russia e Cina e dalla sua intenzione di firmare un nuovo accordo nucleare con l’Iran nel prossimo futuro.

Il summit è stato pianificato come una diretta continuazione della svolta creata dagli accordi di Abraham, firmati circa un anno e mezzo fa. Ma la sua natura festosa è stata offuscata fin dall’inizio da disaccordi con gli americani sul rifiuto di Israele di includere l’Autorità Palestinese nell’evento e sulla decisione della Giordania di non partecipare.

E domenica notte, due terroristi sono andati a Hadera e hanno ricordato a tutti che con tutto il rispetto per tutti i discorsi su un nuovo Medio Oriente e su alleanze coraggiose, ci sono ancora forze violente che cercano di distruggere queste conquiste e sono disposte a usare le armi per mandare il messaggio”, conclude Harel

Gli “invisibili”

E questo mentre un popolo scompare. Oppresso, dimenticato, colonizzato: il popolo palestinese.

E’ intrisa di dura, amara verità il bel pezzo di Sheren Falah Saab: “Siamo onesti. Gli arabi non interessano a nessuno nel paese degli ebrei. Possono morire, bruciare, uccidersi a vicenda. Meno arabi ci sono, meglio è. E anche se qualcuno esprime interesse per gli arabi, sarà per quelli ricchi a migliaia di chilometri di distanza che vogliono fare affari con noi e parlare di torri di lusso e isole artificiali.

Israele non ha mai espresso un interesse genuino, giusto e adeguato per gli arabi palestinesi su entrambi i lati della Linea Verde. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas non è altro che una decorazione con cui la sinistra ama farsi fotografare periodicamente per le pubbliche relazioni e la raccolta di fondi. “Guarda, siamo a favore della pace, ci facciamo fotografare con Abbas nel cuore di Ramallah”.

Lascia che ti dica un segreto. Il tuo summit con i ministri degli esteri arabi nel Negev non interessa alla giovane generazione di palestinesi, giovani uomini e donne che hanno perso la speranza nei loro leader e nella politica occidentale e araba, che di volta in volta coprono i problemi reali. Siamo una generazione che capisce che la responsabilità di creare un futuro migliore per noi stessi poggia interamente sulle nostre spalle, e solo sulle nostre – non sull’ennesimo summit che affonderà la questione palestinese ancora di più nell’abisso. Per assurdo, questo è un summit che permette ai leader arabi e agli sceicchi di calpestare i palestinesi e di continuare ad andare avanti.

Questo summit è un altro timbro per la coscienza israeliana, che stigmatizza i palestinesi come inferiori, come persone che non devono essere discusse o prese in considerazione. Anche i ministri degli esteri arabi li vedono come la più inferiore delle nazioni del Medio Oriente.

Il ministro degli Esteri Yair Lapid e la macchina delle pubbliche relazioni in lingua araba di Israele possono continuare a vantarsi con orgoglio di un passo importante verso la “pace”, ma che tipo di pace è questa, esattamente? È una pace che include un tabù conosciuto e compreso sia dagli israeliani che dai leader degli stati arabi del Golfo – un accordo non scritto che dice che tra i legami commerciali e altre forme di cooperazione, non si deve parlare dei palestinesi. Ma anche se gli israeliani e i leader degli stati arabi del Golfo hanno un desiderio inesauribile di continuare a minimizzare la questione palestinese come se non esistesse, c’è una realtà che non può essere dimenticata, una realtà che grida da più di 70 anni.

L’occupazione israeliana sta divorando le vite e le anime della giovane generazione di palestinesi, e loro si rifiutano di rimanere in silenzio. Per ora, Lapid e gli altri possono continuare a mangiare knafeh, lodare l’agnello cotto alla mansaf nel Golfo e negare la nostra esistenza. Ma questa non è la generazione dell’intifada, che ha agito per capriccio o per turbamento emotivo. Questa è una generazione sveglia e istruita che è ben consapevole della propria cancellazione e sta cercando modi alternativi per far sentire la propria voce, non mediata da Israele o dai VIP arabi.

Proprio ora, quasi un anno dopo l’ultima operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza, si sta svolgendo un summit che, senza una goccia di vergogna, non sta discutendo degli arabi palestinesi in Israele e nei territori. Ma la giovane generazione palestinese ricorda gli attacchi a Gaza e la distruzione delle famiglie lì. E così come tu stai immortalando una pace economica, loro si preoccupano di immortalare i momenti di quegli attacchi e le ore che sono passate prima che la gente venisse salvata dalle macerie.

Venerdì, una giovane donna palestinese di nome Zainab al-Qoulaq ha raccontato alle Nazioni Unite la tragedia che l’ha colpita quando i jet da combattimento israeliani hanno bombardato la sua casa. Ha perso sua madre e tre fratelli, e lei stessa è rimasta intrappolata sotto le macerie per 12 ore prima di essere salvata.

Quindi tu continua a respirare l’aria ratificata dei tuoi summit, e noi continueremo a dichiarare i fatti e a dire alla gente cosa sta succedendo sul terreno in modi nonviolenti. Perché noi non andremo da nessuna parte, anche se per voi non contiamo”.

Le cose stanno così.

I millennials dei Territori

D’altro canto per i millennials palestinesi le tradizionali leadership politiche non hanno presa. Non sono modelli da seguire. E a funzionare non è neanche più il “mito” orami sbiadito dal tempo di Yasser Arafat, né la chiamata alle armi da parte di Hamas e del Jihad islamico.

“Sono i figli del disincanto, della perdita di speranza in un futuro “normale” – riflette Sari Nusseibeh, il più autorevole intellettuale palestinese, già rettore dell’Università al Quds di Gerusalemme Est. “Di Israele hanno conosciuto solo le barriere di filo spinato, i ceck point che spezzano in mille frammenti la Cisgiordania. I più – conclude Nusseibeh – sono animati da un misto di rabbia e di delusione. Avrebbero bisogno di un progetto in cui credere, di segnali concreti che dicano loro che un’altra via è percorribile. Ma tutto ciò è lontano dal manifestarsi”.

Secondo Khalil Shikaki, direttore del Palestinian Center for Policy and Survey Research (Pcpsr), i giovani palestinesi sposano valori più liberali di quelli dei loro anziani e sono più insoddisfatti della loro leadership politica, in particolare su questioni di governo, condizioni economiche e status quo con Israele.

I giovani palestinesi sono anche più propensi a sostenere la resistenza armata all’occupazione e a favorire la soluzione di uno Stato unico, poiché per loro “la richiesta di indipendenza e sovranità è meno importante della richiesta di uguali diritti”, rimarca Shikaki. In un recente sondaggio del Pcpsr, i palestinesi che hanno indicato la disoccupazione e la corruzione come i problemi più seri che la società palestinese deve affrontare oggi sono più numerosi di quelli che hanno puntato il dito contro l’occupazione israeliana.

Strumentalizzati, usati come strumenti di morte, ma quando c’è da decidere, messi da parte da nomenclature, laiche o islamiste, che non hanno alcuna intenzione di far campo a forze nuove. I millennials palestinesi sono “invisibili” anche per i vecchi notabili di Ramallah o di Gaza. E quando rivendicano spazio e diritti, ecco intervenire la polizia di Hamas o dell’Autorità nazionale palestinese.

Quanto a Israele, gli “invisibili” tornano a esistere solo se in quanto minaccia. Esistono se terrorizzano. E se terrorizzano sono preda dell’Isis, che usa la loro disperazione e una sete di giustizia che si è trasformato in volontà di vendetta, per conquistare potere e sfidare Hamas per la leadership del radicalismo armato in Palestina.

“Non ho grandi speranze per il futuro. Israele si considera in un perenne stato di guerra ed è consapevole della necessità di vincere. Si tratta di un conflitto perenne, dove periodi di violenza si alternano a momenti di tranquillità durante i quali i nemici raccolgono le loro forze e pianificano i loro attacchi”. A scriverlo sul numero del 9 aprile 2009 di Foreign Policy è Thomas E.Ricks. Il tempo non ha scalfito questa amara verità.