Macron: "Non avrei dato del macellaio a Putin, evitare l'escalation"

globalist

27 Marzo 2022 - 16.44

Preroll

Bisogna evitare la tentazione dell’escalation, anche quella verbale, nei confronti della Russia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista alla tv pubblica France 3.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Penso che bisogni prima di tutto essere concreti e poi fare di tutto perché la situazione nonsfugga al controllo. Non userò questo genere di epiteti perché continuo a parlare con il presidente Putin e perché… Cosa vogliamo fare collettivamente?

Middle placement Mobile

“Vogliamo fermare la guerra che la Russia ha cominciato in Ucraina senza fare la guerra e senza escalation. È questo il nostro obbiettivo da un mese” ha detto Macron.

Dynamic 1

“Per questo abbiamo deciso prima di tutto di non intervenire militarmente nel conflitto, ed è molto importante perché è il mio dovere in quanto presidente della Repubblica proteggere i francesi e le francesi dalla guerra sul nostro territorio. Poi, varare sanzioni contro la Russia perché si fermi; aiutare gli ucraini e le ucraine a resistere, accogliere i rifugiati e, per via diplomatica, ottenere prima di tutto un cessate il fuoco e poi il ritiro totale dei soldati. Se vogliamo fare questo non ci può essere escalation, né nei fatti, nè a parole”.