L'ambasciatrice Usa alla Nato: "Non ci sono prove che la Russia voglia limitarsi al Donbass in Ucraina"

27 Marzo 2022 - 17.48

Julianne Smith, ambasciatrice Usa alla Nato ha dichiarato che “non ci sono ancora del tutto prove che la Russia intenda limitare i propri obiettivi militari in Ucraina alla regione del Donbass, come annunciato dal Cremlino”. “Ma ciò di cui abbiamo le prove è che i russi non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi originari”, vale a dire “prendere Kiev in un paio di giorni”, ha aggiunto la diplomatica.

“Nei prossimi due giorni”, ha detto Smith, gli Usa e i loro alleati “lavoreranno a stretto contatto” con il governo ucraino per “cercare le prove di questo cambio” di strategia. Quanto alle parole pronunciate ieri dal presidente Usa Joe Biden a Varsavia, già rettificate dalla Casa Bianca e dal segretario di Stato Antony Blinken, anche la Smith precisa che “gli Stati Uniti non hanno una politica di cambio di regime in Russia”.

La frase di Biden, per il quale Putin “non può rimanere al potere” dopo l’invasione dell’Ucraina, secondo la diplomatica è stata dettata da una “reazione umana”, dopo l’incontro con tanti profughi Ucraini.