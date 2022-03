Papa Francesco chiama Zelensky: "Prego e faccio tutto il possibile per la fine della guerra"

globalist

22 Marzo 2022 - 11.08

Il conflitto russo-ucraino arriva al suo ventisettesimo giorno. A Kiev è scattato il coprifuoco. La tensione tra Russia e America è sempre più alta: dopo le parole di Joe Biden, che ha accusato Mosca di stare valutando “l’uso di armi chimiche e biologiche”, il Cremlino replica: “Non ne abbiamo, solo insinuazioni”. Secondo le informazioni in mano a Kiev “le forze di occupazione russe che operano in Ucraina hanno scorte di munizioni e cibo per non più di tre giorni”.

Il Papa chiama Zelensky: “Prego e faccio tutto il possibile per la fine della guerra”. L’ambasciatore in pectore dell’Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ha rivelato che il Papa ha appena chiamato il presidente ucraino Vlodomyr Zelensky. “Nuovo visibile gesto di sostegno da parte di Papa Francesco – twitta il diplomatico – pochi minuti fa il Santo Padre ha chiamato il presidente Zelensky”. Il Papa ha detto di star “pregando e facendo tutto il possibile per la fine della guerra”. Zelensky gli ha risposto che Sua Santità “è l’ospite più atteso in Ucraina”.