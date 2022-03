Ucraina, il ministro turco Cavusoglu ottimista: c'è un riavvicinamento tra Mosca e Kiev

globalist

20 Marzo 2022 - 11.07

Un riavvicinamento tra Russia e Ucraina? Su alcune «questioni importanti, comprese quelle critiche sembrerebbe di sì. A dirlo è stato il ministro degli Affari esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, in un’intervista al quotidiano turco «Hurriyet».

«C’è un riavvicinamento delle posizioni di entrambe le parti su questioni importanti, comprese quelle critiche. In particolare, vediamo che vi è quasi una coincidenza sui primi quattro punti. Alcune questioni devono essere risolte a livello di leader», ha detto Cavusoglu, reduce da un tour diplomatico a Mosca e a Leopoli, dove ha incontrato rispettivamente gli omologhi russo Sergej Lavrov e ucraino Dmytro Kuleba.

Il capo della diplomazia turca ha aggiunto che Ankara è pronta a tenere un vertice trilaterale dei presidente di Turchia, Russia e Ucraina, ovvero Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. «Vogliamo tenere un incontro trilaterale. Dipende dalla posizione dei due leader. L’incontro (dei ministri degli Esteri russo e ucraino) ad Antalya si è svolto in formato trilaterale su richiesta di entrambe le parti», ha affermato Cavusoglu. «Alla fine, ciò che conta è che si riuniscano. Può succedere in Turchia o altrove: per noi è importante che le due parti si incontrino», ha aggiunto il ministro turco.