Ucraina, il Canada lancia il programma di migrazione temporanea

globalist

18 Marzo 2022 - 18.34

Preroll

Guerra in Ucraina e dramma umanitaria. Si chiama ‘autorizzazione Canada–Ucraina per viaggi di emergenza’ (Canada-Ukraine authorization for emergency travel – Cuaet) ed è una delle misure speciali che il governo canadese sta introducendo per sostenere il popolo ucraino. Un programma di migrazione temporanea per gli ucraini in fuga dalla guerra e per i loro famigliari, grazie al quale si può richiedere gratuitamente un visto e un permesso di lavoro. Insomma, uno status temporaneo esteso e gratuito che consente di lavorare, studiare e rimanere in Canada fino a quando non sarà sicuro per questi cittadini tornare a casa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le domande possono essere presentate da cittadini ucraini e membri delle loro famiglie, indipendentemente dalla nazionalità, che possono richiedere un visto turistico gratuito e ottenere un permesso di soggiorno in Canada per un periodo di tre anni.

Middle placement Mobile

Hanno anche la possibilità di richiedere gratuitamente un permesso di lavoro con una domanda di visto, che li aiuterà a trovare un lavoro il prima possibile. Il processo di elaborazione della domanda di visto elettronico richiederà 14 giorni. Inoltre, i candidati saranno esentati dai requisiti di accesso per la vaccinazione in relazione al Covid-19, ma devono soddisfare altri requisiti come test e quarantena.

Dynamic 1

Tutte le informazioni, nel dettaglio, sul sito del governo canadese (Canada.ca).