Ucraina, Zelensky piange la morte del giornalista americano: "Brent ispiri la lotta contro le forze delle tenebre"

globalist

15 Marzo 2022 - 09.34

Preroll

Una lettera commossa quella del presidente Zelensky per le condoglianze alla famiglia di Brent Renaud, giornalista americano ucciso dalle forze armate russe a Irpin, a pochi chilometri da Kiev, mentre testimoniava la fuga degli ucraini dalla capitale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’ha pubblicata lo stesso capo di Stato sul suo profilo Twitter. “E’ con profonda tristezza che vi scrivo per presentarvi le mie condoglianze sincere per la perdita del vostro amato figlio e fratello”, si legge. “Giornalista di talento e coraggioso – ha continuato Zelensky- Brent ha perso la sua vita mentre documentava la tragedia umana, la devastazione e la sofferenza di milioni di ucraini. Con tutto il suo coraggio e determinazione, ha viaggiato nelle più pericolose zone di guerra per filmare la spietatezza e il male senza precedenti inflitti alla nostra nazione dallo Stato aggressore”. “Possano la sua vita e il suo sacrificio – conclude – ispirare il mondo a contrapporsi alle forze delle tenebre”.