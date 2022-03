Ucraina, il Regno Unito avverte: "La Russia potrebbe usare armi chimiche"

globalist

10 Marzo 2022 - 16.54

La Ministra degli Esteri britannica Liz Truss si è detta “molto preoccupata” per il potenziale ricorso russo alle armi chimiche in Ucraina: “Si tratterebbe di un grave errore da parte della Russia, che si aggiungerebbe agli altri gravi errori già commessi da Putin” ha detto Tuss.

L’accusa della Gran Bretagna arriva dopo quella, identica, degli Stati Uniti, avvenuta qualche ora prima in risposta alle accuse russe secondo cui l’Ucraina starebbe sviluppando armi nucleari o biologiche. Accuse che gli Usa hanno definito “assurde” e “un ovvio stratagemma” per cercare di giustificare ulteriori future aggressioni.

“Abbiamo preso nota delle false affermazioni della Russia sui presunti laboratori di armi biologiche degli Stati Uniti e sullo sviluppo di armi chimiche in Ucraina. Abbiamo anche visto funzionari cinesi fare eco a queste teorie cospirative”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki il quale ha proseguito dicendo che le accuse sono “un’evidente manovra della Russia per cercare di giustificare il suo ulteriore attacco premeditato, non provocato e ingiustificato all’Ucraina”.

“Ora che la Russia ha fatto queste false affermazioni, e la Cina ha apparentemente appoggiato questa propaganda, dovremmo essere tutti in allerta rispetto all’uso di armi chimiche da parte della Russia o aspettarci che Mosca le usi per creare un pretesto, è uno schema chiaro”, ha aggiunto.