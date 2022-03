Guerra in Ucraina, la Cina chiede moderazione e apre a partecipare a una mediazione con Putin

globalist

8 Marzo 2022 - 13.39

La Cina, di fatto, si è detta disponibile a dare un contributo di mediazione per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina.

“Massima moderazione” sul conflitto in Ucraina è stata chiesta dal presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un colloquio con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, ed il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

Xi, riportano i media locali, ha definito “preoccupante” la situazione in Ucraina, sottolineando che la priorità dovrebbe essere evitare che la situazione possa andare fuori controllo.

La Cina apprezza gli sforzi di mediazione di Francia e Germania. Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping, in quello che è il tredicesimo giorno di guerra dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il gigante asiatico – ha affermato Xi, secondo quanto riporta il Global Times, durante il summit in video conferenza con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz – “resterà in contatto e coordinamento con Francia, Germania ed Ue” secondo “le necessità delle parti coinvolte” e lavorerà “in modo attivo insieme alla comunità internazionale”.