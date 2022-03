Il presidente dell'Ucraina Zelensky elogia la resistenza all'invasione russa: "Siamo una superpotenza dello spirito"

globalist

6 Marzo 2022 - 10.40

Invasione russa dell’Ucraina al momento nulla cambia in positivo. Parlando alla nazione domenica mattina, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha lodato le diverse forme di resistenza che gli ucraini hanno scelto per opporsi ai russi, definendo l’Ucraina una “superpotenza dello spirito”.

Il Paese sta agendo “al massimo delle sue possibilità” con i soldati che combattono ma anche i cittadini che difendono città, ospedali. Il presidente ucraino ha anche incoraggiato i residenti delle aree occupate a protestare, dove è possibile. Dopo 11 giorni di guerra l’Ucraina ha unito “milioni di persone che sono diventata un’unica cosa”.

Il ringraziamento a Elon Musk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato Elon Musk per aver concesso all’Ucraina l’accesso al provider di internet via satellite Starlink, che dovrebbe garantire il ritorno del web anche nelle zone bombardate. “Gli sono grato per aver sostenuto l’Ucraina con parole e fatti”, ha scritto Zelensky su Twitter, annunciando che la la settimana prossima arriverà in Ucraina un altro lotto di sistemi Starlink per le città colpite dall’esercito russo.

Zelensky ha anche scherzato sul fatto di aver discusso con il fondatore e Ceo di SpaceX di possibili progetti spaziali: ne parlerò “dopo la guerra”, ha detto.

Ieri il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha mostrato un carico di terminali di collegamento Starlink arrivato nella capitale e ha sostenuto che i sistemi aiuteranno a mettere in sicurezza l’operatività delle infrastrutture critiche e la difesa della città.

Lo stesso Musk, tuttavia, ha messo in guardia dal pericolo che l’utilizzo del sistema possa essere tracciato dai russi. E ha detto di aver rifiutato la richiesta di “alcuni governi di bloccare le fonti di notizie russe”. Dichiaratamente solidale con l’Ucraine e con quanti in Russia si oppongono alla guerra, Musk ha scritto su Twitter: mi scuso per essere un assolutista della libertà di parola”.