Russia, TikTok sospende il live streaming dal paese dopo la legge sulle "notizie false"

6 Marzo 2022 - 21.34

Guerra in Ucraina, censura in Russia e fughe dal paese. Alla luce della nuova legge russa sulle “notizie false”, non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti nel nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge. Lo annuncia Tik Tok su twitter.

“TikTok è uno sbocco per la creatività e l’intrattenimento – prosegue l’azienda su twitter – che può fornire una fonte di sollievo e connessione umana durante un periodo di guerra in cui le persone stanno affrontando un’immensa tragedia e grande isolamento. Tuttavia, la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri utenti rimane la nostra massima priorità. Alla luce della nuova legge russa sulle “notizie false”, non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e i nuovi contenuti nel nostro servizio video mentre esaminiamo le implicazioni sulla sicurezza di questa legge . Il nostro servizio di messaggistica in-app non sarà interessato.

Continueremo a valutare l’evoluzione delle circostanze in Russia – conclude Tik Tok – per determinare quando potremmo riprendere completamente i nostri servizi con la sicurezza come priorità assoluta”.