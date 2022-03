Draghi sente Zelensky: "L'Italia sostiene l'appartenenza dell'Ucraina alla famiglia europea"

globalist

6 Marzo 2022 - 19.27

La guerra prosegue ma in Ucraina la situazione è sempre più difficile e la sconfitta militare sembra inevitabile, anche perché Putin non vuole negoziati ma una resa.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodimir Zelensky, nel corso del quale “ha ribadito come l’Italia sostenga l’appartenenza dell’Ucraina alla famiglia europea”.

E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio telefonico Draghi ha ribadito “la profonda amicizia tra il popolo italiano e il popolo ucraino e la grande solidarietà dell’Italia nei confronti dell’Ucraina”. Zelensky, si legge, “ha ringraziato il Presidente Draghi per la sua vicinanza e per quella dell’Italia”.