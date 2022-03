Ucraina, il Papa: "Preghiamo Maria, Regina della Pace, liberaci da ogni pericolo"

globalist

5 Marzo 2022 - 18.14

Il Papa prega per la pace. Si affida ad un tweet il Pontefice, lanciato anche in lingua ucraina e russa: “Chiediamo alla Regina della Pace – scrive Papa Francesco – di stendere su di noi il suo manto: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta!”

“Vogliamo la pace”, scrive oggi Vatican News, “Non vogliamo la guerra del potente di turno che mira ad accrescere il suo potere sul sangue degli altri: anche quello dei propri figli, che vengono usati e ingannati e mandati a uccidere e morire. Come possiamo fermare questa follia? C’è chi ricorre alle sanzioni, chi alle armi, chi tenta la via della diplomazia. Cosa possono fare le persone semplici? Aiutare, essere solidali con il popolo ucraino, e pregare per la pace”.