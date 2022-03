La storia: civili ucraini sfamano un militare russo e lo mettono in contatto con la madre (video)

globalist

3 Marzo 2022

Un giovane militare russo, con tutta probabilità fatto prigioniero dagli ucraini, compare in un video mentre viene sfamato da alcuni civili e parla in lacrime al telefono con la madre.

Al suo fianco, una donna ucraina che tenta di consolarlo mentre altri concittadini gli offrono un tè caldo e qualcosa da mangiare.



🔴 Un giovane soldato russo, si è arreso, le donne sono ucraine, gli hanno dato da mangiare e gli hanno fatto fare una videochiamata a casa per parlare con i genitori. Neanche loro vogliono la guerra



Fonte #telegazzetta #StopTheWar #UcraniaRussia pic.twitter.com/Rr6Un6BAQC — Susanna Iovene (@susannaiovene) March 2, 2022

Durante il video, si può ascoltare una voce fuori campo dire “Non è colpa di questi giovani, non sanno perché sono qui. Hanno mappe vecchie, si sono persi”.



Rapporti di analisti militari hanno riferito che tra le truppe russe mandate al fronte ucraino non mancano episodi di scoramento. Il Telegraph ha citato alcune registrazioni, ottenute grazie al lavoro della compagnia di intelligence britannica ShadowBreak, in si sentirebbero soldati russi piangere e perdere la pazienza per il mancato invio di cibo e carburante.