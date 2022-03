Spagna, il premier Sanchez annuncia l'invio di armi all'Ucraina: "Putin disprezza la democrazia"

globalist

2 Marzo 2022 - 10.59

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in Parlamento, ha annunciato il sostegno all’Ucraina, che si concretizzerà con l’invio di armi: “La Spagna anche invierà armi offensive alla resistenza dell’Ucraina”, ha detto Sanchez.

Duro l’attacco a Vladimir Putin: “Disprezza la democrazia, non vuole che l’Europa si rafforzi – ha evidenziato il premier spagnolo – però noi siamo uniti come mai. E’ in gioco la forza dell’Unione Europea”. Le misure adottate e quelle che verranno prese in futuro “avranno un costo” per l’economia spagnola ed europea.

Sanchez ha aggiunto: “Una delle misure che la Spagna promuoverà sia nell’ambito dell’Unione Europea sia nell’Ocse è la dichiarazione della Russia come `paradiso fiscale´”.