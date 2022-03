Putin e "l'affettare il salame" di hitleriana memoria

Umberto De Giovannangeli

1 Marzo 2022 - 14.25

Preroll

Leggete con attenzione questi due contributi. Ne vale la pena. Per l’autorevolezza degli analisti, per la sensibilità particolare sul tema e perché aiutano a capire meglio alcune verità. Verità inquietanti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Affettare il salame”

Middle placement Mobile

I due autori sono tra le firme storiche del giornalismo israeliano, due pilastri di Haaretz, il quotidiano progressista di Tel Aviv. E se c’è un Paese che coltiva, indelebile, la memoria di ciò che è stato il nazismo, quel Paese è Israele.

Dynamic 1

Il primo contributo è di Yossi Melman.

“Vladimir Putin non è Adolf Hitler – esordisce Melman – Anche i peggiori e più crudeli dittatori del dopoguerra non possono essere paragonati al dittatore nazista. Eppure alcune delle misure prese dal presidente russo, nella sua decisione di invadere l’Ucraina, ricordano le tattiche impiegate dal leader nazista prima del 1 settembre 1939.

Dynamic 2

Si chiama “affettare il salame”. Usando una cassetta degli attrezzi di minacce, diplomazia coercitiva, forza militare e occasionalmente seduzione, Putin, come Hitler, vuole cambiare lo status quo europeo. Hitler era determinato a cancellare il Trattato di Versailles del 1919, che umiliò la Germania e le strappò pezzi significativi del suo territorio. Putin cerca di cambiare l’equilibrio di potere che si è consolidato dopo il crollo del comunismo nel 1991. È stato coerente, a parole e nei fatti, nel cercare di tornare al bipolarismo della Guerra Fredda, quando due superpotenze – gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica – governavano il mondo, dividendolo in sfere di influenza. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno approfittato della disintegrazione dell’Unione Sovietica e della debolezza del primo presidente russo, Boris Eltsin. La Nato ha assorbito i paesi dell’ex blocco comunista e ha ampliato la sua presenza vicino ai confini russi.

Tuttavia l’inclusione di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Lituania, Lettonia ed Estonia non era motivata da un capriccio espansionistico occidentale e da un desiderio di influenza diplomatica, militare ed economica, ma piuttosto dal desiderio genuino dei popoli dell’Europa orientale e centrale e della regione baltica di essere indipendenti, libere democrazie e parte dei valori occidentali. La grande strategia di Putin per riportare la Russia ai suoi gloriosi giorni imperiali e dell’Unione Sovietica e ristabilirla come superpotenza è iniziata più di un decennio fa, dopo aver brutalmente soppresso la ribellione cecena, con il suo tipico cinismo immorale. Così, ha invertito la tendenza. Era la prima volta dalla caduta del comunismo che una forza militare metteva fine alla volontà e alle speranze di indipendenza della gente all’interno dei confini dell’ex Unione Sovietica.

Dynamic 3

Poi Putin ha iniziato sistematicamente a consolidare il suo potere e il suo culto della personalità, a stabilizzare la nazione e a ricostruire l’economia. Lo ha fatto mandando i suoi rivali politici e i dissidenti in prigione o in esilio o uccidendoli, preferibilmente con il veleno. Si è liberato degli oligarchi con ambizioni politiche, come Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky e il suo socio Leonid Nevzlin, che minacciavano il suo potere. Al loro posto Putin ha consacrato lacchè e oligarchi favoriti, come Oleg Deripaska, Roman Abramovich, Igor Sechin e la famiglia Rotenberg, uno dei cui membri è l’ex compagno di judo di Putin.

Putin ha un talento speciale per individuare le debolezze dei leader mondiali. Nel 2008 il suo esercito invase la Georgia e conquistò le regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. Putin ha scommesso che la sua aggressione sarebbe stata tollerata e ha avuto ragione. Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush, che era preoccupato per le sue guerre in Iraq e Afghanistan, insieme al resto dell’Occidente, lasciò correre.

Dynamic 4

Sei anni dopo, Putin ha percepito la morbidezza di un’altra amministrazione statunitense – questa volta del presidente Barack Obama. Il leader russo ha invaso l’Ucraina per la prima volta, conquistando la penisola di Crimea e la regione separatista del Donbas (Donetsk e Luhansk).

Più tardi, nel 2015, ha inviato truppe in Siria, ha ridotto l’influenza americana e ha rimodellato il Medio Oriente. Putin lo ha fatto dopo aver capito che le dichiarazioni del presidente americano sulle “linee rosse” e le minacce di usare la forza militare se il dittatore siriano avesse continuato ad usare armi chimiche erano solo chiacchiere vuote.

Dynamic 5

Dal 2015 Israele si è trovato sfidato dalla nuova realtà di truppe e aerei da combattimento russi sul suo confine delle alture del Golan. Questo è uno dei motivi principali, anche se non moralmente giustificato, per cui Israele sotto l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo successore Naftali Bennett è così cauto nella sua risposta alla nuova belligeranza di Putin in Ucraina.

Obama e il suo vicepresidente Joe Biden, così come l’UE, hanno imposto sanzioni a Mosca dopo il 2014, ma sono state blande e non hanno avuto praticamente alcun effetto sull’economia della Russia. Nella loro risposta debole, quasi remissiva, gli Stati Uniti e l’Occidente hanno seminato i semi dell’aggressione sfacciata di Putin oggi.

Le scuse che il leader russo ha usato per giustificare le sue guerre contro la Georgia e l’Ucraina ricordano la fallace retorica di Hitler. Putin ha parlato di irredentismo russo e della necessità di difendere le minoranze russe oppresse in Georgia e Ucraina. Chiede la creazione di zone di sicurezza lungo i confini russi in Europa e usa le provocazioni militari nelle zone contese per accusare i suoi nemici.

Solo un promemoria: Hitler ha vestito le sue truppe con uniformi polacche per provocare violenti scontri lungo il confine come giustificazione per usare la forza militare per raggiungere i suoi obiettivi strategici. Non si è fatto scoraggiare dallo spargimento di sangue e dalla sofferenza inflitta ad altre nazioni e al suo stesso popolo. Ogni volta che il mondo si opponeva ai suoi capricci, il dittatore nazista prometteva che la sua nuova richiesta sarebbe stata l’ultima, per poi correre a farne di nuove. Nel 1936, violò unilateralmente il Trattato di Versailles schierando le sue truppe della Wehrmacht nella zona demilitarizzata della Renania. L’Occidente non fece nulla e l’appetito di Hitler crebbe. Nel 1938 dichiarò l’Anschluss austriaco, l’annessione di quel paese al Terzo Reich, e il mondo rimase in silenzio. Sei mesi dopo, minacciando di scatenare nuovamente il suo esercito, Hitler convocò il vertice di Monaco. Nella loro ingenuità e paura della guerra, i primi ministri britannici e francesi, rispettivamente Neville Chamberlain e Edouard Daladier, furono rapidi nel placare Hitler. Gli diedero i Sudeti senza consultarsi con la Cecoslovacchia, a cui la regione apparteneva. Chamberlain dichiarò “pace nei nostri tempi”, solo per rendersi conto che Hitler gli aveva mentito. Nel giro di un anno conquistò il resto della Cecoslovacchia e il 1° settembre 1939 invase la Polonia, lanciando la Seconda Guerra Mondiale.

Kiev non è Monaco. Ma attraverso una diplomazia pacificatrice in stile Chamberlain, Biden e i leader occidentali non faranno altro che rafforzare la brama di Putin di conquiste territoriali. Le minoranze etniche russe sono anche negli stati baltici, che Putin vorrebbe usare come rampa di lancio per le sue ulteriori conquiste. Accontentare i dittatori non è la soluzione di un problema. È il problema.

Ci sono davvero segni che finalmente Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente francese Emmanuel Macron e persino il riluttante cancelliere tedesco Olaf Scholz lo capiscono.

Si può solo sperare che le sanzioni già imposte e quelle che devono ancora arrivare siano sufficientemente paralizzanti per fermare Putin da ulteriori avventure che mettono in pericolo il mondo.

Non è inconcepibile che una risposta determinata e mirata da parte dei leader mondiali faccia sì che Putin, che come molti dittatori è isolato nel suo palazzo e distaccato dalla realtà, si renda conto di essersi spinto troppo oltre e che invadendo l’Ucraina ha fatto un errore di calcolo storico”.

Così Melman

Un atto premeditato

Il secondo contributo è a firma Alon Pinkas.

Scrive Pinkas:

Possiamo analizzare Vladimir Putin ad nauseam. In effetti, non stiamo facendo altro da settimane.Le sue manie zariste, la sua visione della disintegrazione dell’Unione Sovietica come una grande tragedia, la sua interpretazione della storia russa e il suo posto in essa, il suo calcolo geopolitico svilito, le sue ansie reali o fabbricate sull’espansione della Nato verso est, le sue intenzioni, il suo modus operandi – tutto questo merita un’analisi rigorosa.

Ma alla fine, quando tutto è stato sezionato, indipendentemente dal fatto che le rivendicazioni della Russia siano legittime o un rozzo pretesto, c’è una brutta realtà: Putin ha invaso l’Ucraina senza alcun motivo, senza alcuna giustificazione, senza provocazione. Ha ordinato alle sue forze armate di prendere il controllo dell’Ucraina e sta uccidendo persone innocenti. Questa è l’Europa del 2022 e c’è una guerra in Ucraina che in alcune circostanze o errori di calcolo può sfociare in una guerra più ampia in Europa.

Putin non sta solo combattendo l’Ucraina. Non sta nemmeno combattendo solo la Nato e la sua espansione, o gli Stati Uniti, che lui vede in termini netti a somma zero. Putin sta combattendo contro la democrazia, contro la direzione della storia, cercando di invertirla.

Sta combattendo una battaglia di retroguardia, ma è comunque sanguinosa e depravata. Prendere Kiev e rovesciare il governo ucraino sono passi necessari, non un obiettivo in sé e per sé. Putin è destinato a sfidare e cambiare l’ordine europeo post-1991 (quando l’Unione Sovietica si è dissolta) e l’ordine mondiale post-1945 dominato dagli americani.

Chiunque pensasse che Putin fosse impegnato in una gestione della crisi in stile “brinkmanship” e intendesse minacciare l’Ucraina solo per forzare gli Stati Uniti e la NATO in un processo diplomatico, si sbagliava. Questo è quello che voleva che l’Occidente pensasse, e alcune anime credulone si sono bevute la fallacia del “le rimostranze russe dovrebbero essere intrattenute”. Chiunque pensasse che Putin si sarebbe accontentato dell’annessione de facto delle “repubbliche indipendenti” di Donetsk e Luhansk si sbagliava. Chiunque abbia pensato che dopo essere stato superato dagli Stati Uniti nel dover scegliere tra cattive opzioni Putin sarebbe stato dissuaso dall’invadere si sbagliava.

Chiunque pensi che questa sconsiderata avventura finirà in Ucraina potrebbe essere tragicamente dimostrato che si sbaglia. Potrebbe volerci un po’, ma a meno che Putin non venga affrontato con forza, l’Ucraina potrebbe riversarsi in Moldavia, e se la sua avventatezza è incontrollata e lui sente di essere sul punto di raggiungere i suoi obiettivi, potrebbe raggiungere anche gli stati baltici.

Una crisi che rotola?

L’Ucraina – e forse la Moldavia – possono essere cinicamente viste in Occidente come sacrificabili nel grande schema delle cose. Ma qualsiasi incursione o tentativo di destabilizzazione contro gli stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania – tutti e tre membri della Nato – rappresenterà inevitabilmente una grande escalation e forse precipiterà una guerra totale in Europa. Giovedì, la Polonia e gli stati baltici hanno chiesto di convocare il Consiglio della Nato invocando l’articolo 4 del trattato NatO che afferma: “Le parti si consulteranno insieme ogni volta che, a parere di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti sia minacciata”.

Tuttavia, un attacco ad un paese membro della Nato è ciò che conta veramente in termini di escalation. L’articolo 5 è quello che può trasformare una brutta ma limitata guerra in Ucraina in una catastrofica guerra europea. L’articolo 5 è l’articolo sulla “difesa collettiva”: “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o in Nord America sarà considerato un attacco contro tutte loro e di conseguenza convengono che, se un tale attacco armato si verifica, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di autodifesa individuale o collettiva riconosciuto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate prendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, le azioni che riterrà necessarie, incluso l’uso della forza armata, per ripristinare e mantenere la sicurezza dell’area del Nord Atlantico.”

La Moldavia e i Baltici sollevano la domanda più critica a questo punto: Quali sono le prossime mosse di Putin? Ha una mossa finale o si tratta di una crisi e di una guerra che può più plausibilmente andare fuori controllo che essere contenuta e gestita? Come nel caso della questione “invaderà o non invaderà l’Ucraina?”, solo un uomo ha la risposta, Putin, e anche lui potrebbe non avere un disegno strutturato e un piano a fasi, come molti osservatori gli attribuiscono.

Giovedì, Joe Biden ha tenuto il suo secondo discorso sullo stato dell’Ucraina in altrettanti giorni. Ha ribadito la valutazione degli Stati Uniti che la Russia espanderà l’invasione, che Putin non ha finito di minacciare e attaccare, e ha svelato una seconda serie di dure sanzioni sulla Russia. Questa serie ha preso di mira più istituzioni finanziarie russe, limitando l’accesso alle banche occidentali e la capacità di condurre transazioni in dollari. Insieme al primo gruppo, annunciato martedì, queste sono sanzioni molto severe che avranno effetti devastanti sulla debole e precaria economia russa.

I limiti della deterrenza

Biden si è astenuto dalla cosiddetta opzione nucleare delle sanzioni: scollegare la Russia dalla piattaforma interbancaria di informazione e trasferimento fondi SWIFT. Questo non significa che questa opzione non sia stata seriamente valutata a Washington. Lo è, e il primo ministro britannico Boris Johnson ha già espresso il suo sostegno alla misura drastica.

Sarà sufficiente? Le sanzioni non erano destinate a scoraggiare Putin. Molte volte dopo aver minacciato importanti sanzioni, Biden ha detto che gli Stati Uniti erano convinti che la Russia avrebbe invaso. A corto di potenza militare per assistere l’Ucraina, che gli Stati Uniti e la Nato hanno già escluso, e oltre alle sanzioni, sono disponibili altri strumenti e politiche, tra cui un boicottaggio diplomatico, una chiusura dei media, una punizione finanziaria e alternative energetiche. Una buona lista di passi fattibili è stata presentata su Twitter da Garry Kasparov, un astuto critico di Putin:

“Sostenere l’Ucraina militarmente, immediatamente, tutto tranne gli stivali sul terreno. … Richiamare tutti gli ambasciatori dalla Russia. … Smascherare e agire contro i lacchè di Putin nel mondo libero. … Sostituire il petrolio e il gas russo”.

Putin si vede come un protagonista nel continuum della storia russa, destinato a riportare la Madrepatria alla sua gloria e al suo dominio. L’abissale economia russa, una società in decadenza, una tecnologia inferiore (al di fuori dei sistemi militari molto avanzati) e il poco peso diplomatico russo nel mondo raccontano una storia diversa.

Tuttavia, anche una potenza in declino ha potere. Secondo Putin, la Russia è stata resa miserabile, ridimensionata, esclusa e umiliata dagli Stati Uniti. Lui vuole cambiare tutto questo.

Ma una campagna shock and awe in Ucraina non rappresenta la vittoria ma l’inizio di un conflitto sanguinoso. Il disprezzo per l’Occidente e la sfida delle sanzioni non è una ricetta per il successo. Questa non è la Grande Guerra Patriottica – come i russi chiamano lo sforzo sovietico nella Seconda Guerra Mondiale – ed è dubbio che molti russi pensino che ne valga la pena, una volta che si rendono conto di questi costi esorbitanti.

Putin può canticchiare tutto il giorno la “1812 Overture” di Tchaikovsky, e i suoi groupies e apologeti in Occidente possono essere impressionati dalle sue buffonate astute e dalla sua pseudo sofisticazione. Ma ciò che è iniziato in Ucraina potrebbe anche rivelarsi la sua rovina. Prima di questo, la domanda rimane: Farà degenerare una guerra in Ucraina in una guerra più ampia in Europa”, conclude Pinkas.

Questa è la vera posta in gioco. Che va molto al di là della martoriata Ucraina.