Ucraina, il bilancio della guerra di Putin: tra russi e ucraini, sono già quasi 6000 morti

1 Marzo 2022 - 19.08

La guerra in Ucraina ha causato fino a questo momento 102 civili morti, tra cui 7 bambini. Ma il bilancio vero potrebbe essere molto più alto: le autorità di Kiev parlano infatti di 352 morti tra cui 14 bambini.

Mentre 304 sarebbero i feriti in Ucraina dall’inizio dell’attacco russo: lo ha comunicato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet parlando a Ginevra in occasione del Consiglio dei diritti umani: “La maggior parte di loro sono deceduti a causa dalle armi esplosive ad ampio raggio’, ha aggiunto.

Per quanto riguarda i bambini invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che nei combattimenti in Ucraina negli ultimi quattro giorni ne sono morti 16 e 45 sono rimasti feriti.

Fronte russo: il bilancio della guerra di Putin

Sarebbero 5.300 i soldati russi morti dall’inizio dell’invasione, secondo il bilancio fornito da parte ucraina e riportato dal Guardian. Il bilancio dei militari di Kiev parla anche di 191 tank, 29 velivoli, altrettanti elicotteri e 816 blindati distrutti.

Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev, ha reso noto che “decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale”. Le truppe di Mosca, aggiunge, hanno bombardato le aree residenziali con missili Grad. “Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!”, conclude.