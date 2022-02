Da Turkey a Türkiye: Erdogan cambia nome alla Turchia perché...

globalist

21 Febbraio 2022 - 12.39

Da oggi nel mondo la Turchia sarà per tutti Türkiye, con tanto di dieresi sulla u, e non più Turkey. Il nome turco del Paese lanciato da una grande campagna social del governo pone fine alla confusione che nella traduzione dall’inglese si ripropone inevitabilmente con il tacchino e chiude un capitolo iniziato nel 1923, anno di fondazione della Repubblica, quando la parola Turkey fece ingresso nel panorama internazionale anglofono.

A prendere la decisione ovviamente il presidente Recep Tayyip Erdogan che in vista del centenario del prossimo anno e delle importantissime elezioni ha lo scorso dicembre firmato un decreto che definisce il nome del proprio Paese così come viene chiamato dai propri concittadini, in turco.

Secondo il presidente turco la parola Türkiye “rappresenta al meglio la cultura, la civiltà e i valori del popolo turco” e si appresta a formalizzare il cambio di nome dinanzi alle Nazioni Unite questa settimana. “Made in Türkiye” diventerà secondo Erdogan “motivo di orgoglio nel Paese e un marchio sui mercati internazionali”, venendo così incontro a una richiesta del 2000 degli stessi imprenditori. Un problema su cui il Governo turco è stato sollecitato è rappresentato dalla u con la dieresi, la u che molti Paesi non contemplano nel proprio alfabeto.

Problema su cui i rappresentanti dell’Akp del presidente, in testa il capo della comunicazione Fahrettin Altun, hanno sorvolato affermando che una semplice u potrà sopperire alla mancanza della medesima lettera con la dieresi.