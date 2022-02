A Zurigo in piazza per protestare contro le ultime misure anti-Covid

globalist

19 Febbraio 2022 - 21.37

No-vax, no green pass Oltre un migliaio di persone sono scese in piazza oggi a Zurigo per protestare contro le ultime misure anti covid rimaste in vigore. I manifestanti chiedevano l’abolizione dell’obbligo di indossare una mascherina nei trasporti pubblici e la revoca immediata della “situazione particolare”.

I partecipanti si sono datti appuntamento a inizio pomeriggio in centro a Oerlikon, ha precisato un corrispondente dell’agenzia Keystone-ATS presente sul posto. La dimostrazione, che era autorizzata, si è svolta in modo pacifico. La polizia comunale ha reso noto di aver dispiegato diverse unità e di aver temporaneamente fermato tre persone di estrema destra prima dell’inizio della manifestazione per “preservare la sicurezza pubblica”.

La Svizzera ha revocato due giorni fa la maggior parte delle misure anticovid. Rimangono in vigore fino a fine marzo l’uso obbligatorio di mascherine nei trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie, così come l’isolamento dei positivi per cinque giorni.