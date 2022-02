Von der Leyen annuncia: "Nei prossimi sette anni 150 miliardi di euro di aiuti per l'Africa"

globalist

17 Febbraio 2022 - 17.18

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Layen ha annunciato “un pacchetto di almeno 150 miliardi di euro per l’Africa per i prossimi sette anni. Questo è il primo pacchetto della nostra strategia Global Gateway”.

Il Global Gateway, ha continuato Der Leyen stando ad una nota della Commissione, “è una strategia per investire in infrastrutture e persone, l’ambito più prezioso a cui si possa pensare. Vogliamo investimenti in infrastrutture di qualità”.

I finanziamenti si concentreranno in particolare in tre ambiti: infrastrutture elettriche ed energia (compreso l’idrogeno, il solare, l’eolico e l’idroelettrico), le reti dei trasporti e infine formazione tecnica professionale e istruzione, perché c’è bisogno di “investimenti in micro, piccole e medie imprese”, ha detto la presidente.

Infine, la sanità: “L’Ue continuerà a lavorare per la fornitura e il lancio di vaccini contro il Covid-19”. L’obiettivo, ha chiarito Der Leyen, è andare “oltre l’urgenza immediata adottando una prospettiva strategica che guardi oltre le pandemie: mi riferisco alla capacità dell’Africa di produrre i propri vaccini, di sviluppare la capacità di produzione di mRNA in tutto il continente”, utile per sviluppare i vaccini anche “per altre malattie diffuse in Africa, come malaria e tubercolosi. Questo è l’obiettivo di Global Gateway: sbloccare i mezzi”.

Perché per Der Leyen: “L’Africa può essere il partner chiave nella costruzione del mondo in cui vogliamo vivere. E il primo viaggio all’estero della nuova Commissione sarà quello per visitare l’Unione Africana”, ha annunciato.