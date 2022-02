Bolsonaro a Mosca per omaggiare Putin e poi da Orban per fare campagna elettorale per il liberticida ungherese

globalist

15 Febbraio 2022 - 18.48

Un estremista di destra che va a omaggiare lo Zar. Una visita contestata in Brasile.

È arrivato a Mosca il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in Russia per una visita ufficiale nel mezzo della crisi ucraina. Lo riferiscono i media russi. Bolsonaro, che resterà a Mosca fino a giovedì, ha in programma per domani un colloquio con Vladimir Putin.

Il presidente brasiliano è accompagnato dai ministri di Esteri e Difesa, Carlos Alberto Franco França e Walter Souza Braga Netto, che – secondo la Tass – incontreranno i colleghi russi Sergei Lavrov e Sergei Shoigu. Secondo Bolsonaro, in cima all’agenda dovrebbe esserci la cooperazione in settori come l’agricoltura e l’energia, oltre alla difesa.

Dopo la tappa a Mosca Bolsonaro si sposterà a Budapest per incontrare il premier Viktor Orban e dare una mano per la campagna elettorale del liberticida ungherese.