Sondaggi politici: Macron in testa al primo turno e vincente ai ballottaggi

14 Febbraio 2022 - 19.55

Sondaggi politici in vista delle presidenziali.

Emmanuel Macron riconquisterebbe l’Eliseo con il 56,5% dei voti nel caso in cui al ballottaggio del 24 aprile arrivasse Valerie Pecresse, mentre otterrebbe il 55% dei consensi se al secondo turno arrivasse Marine Le Pen.

E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Ifop per l’emittente Lci, secondo cui la candidata dei repubblicani si fermerebbe al 43,5% dei voti, mentre la leader del Rassemblement national al 45%.

Il primo turno

Il presidente francese, Emmanuel Macron, continua a volare nei sondaggi in vista di un secondo mandato all’Eliseo nelle elezioni presidenziali di aprile. Secondo uno studio realizzato dall’istituto Ifop-Fiducial per Paris Match, LCI e Sud Radio l’attuale presidente – che non si è ancora candidato ufficialmente per un secondo mandato presidenziale – raccoglie il 25% delle intenzioni di voto nel primo turno del 10 aprile, davanti alla candidata del Rassemblement National, Marine Pen (17%).

Al terzo posto, gomito a gomito, la candidata dei Républicains, Valérie Pécresse e il candidato del movimento di estrema destra ‘Reconquete’, Eric Zemmour, entrambi al 15%.

A sinistra, l’unico a superare la soglia del 10% è il candidato della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (11%) dinanzi all’ecologista Yannick Jadot (4,5%), Christiane Taubira (3%), il comunista Fabien Roussel (3%,) e la socialista attuale sindaca di Parigi, Anne Hidalgo (2,5%).