Manovre russe con 30 navi militari nel Mar Nero

12 Febbraio 2022 - 11.28

La guerra non è stata ancora dichiarata e forse c’è ancora un margine per scongiurarla, ma intanto tutti si stanno preparando a questa eventualità, in particolare la Russia che ha schierato più di 30 navi della Marina nel Mar Nero.

Secondo l’agenzia Tass che riporta quanto reso noto dal servizio informazione della flotta del Mar Nero, sono coinvolte” unità “di varie classi” di questa flotta e di altre. “Le navi, e le truppe per la difesa costiera, della flotta del Mar Nero sono salpate da Sebastopoli e Novorossijsk” per le “esercitazioni” sotto la supervisione “del comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio Igor Osipov”.

L’obiettivo dichiarato è “difendere la costa della penisola di Crimea, le basi delle flotta del Mar Nero, infrastrutture economiche” da “eventuali minacce militari”.