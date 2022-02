Camionisti no-vax fuori controllo: l'Ontario dichiara lo stato d'emergenza

globalist

11 Febbraio 2022 - 19.26

Preroll

In Canada i camionisti no-vax stanno creando problemi su problemi e la situazione deteriora.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Stato d’emergenza dichiarato in Ontario, provincia canadese, in risposta alle proteste contro il vaccino obbligatorio da parte dei camionisti, che da settimane bloccano i valichi con gli Stati Uniti.

Middle placement Mobile

Il primo ministro dell’Ontario, Doug Ford, ha dichiarato che “prenderemo qualsiasi decisione necessaria” per riaprire il confine tra Canada e Stati Uniti. A causa dei blocchi, negli ultimi giorni, Ford Motor, Toyota e General Motors sono state costrette a sospendere parte della produzione in Michigan e in Canada.

Dynamic 1

Le fake news e la paranoia dei no-vax

I leader della proteste contro le misure anti-Covid in Canada hanno avvertito tutti i partecipanti che il rischio di un’escalation sta aumentando. Lo rivela il Guardian che ha preso visione di una serie di rapporti redatti da uni degli organizzatori delle manifestazioni che da giorni ormai stanno paralizzando la capitale Ottawa e tre valichi di confine con gli Stati Uniti causando perdite commerciale di centinaia di milioni di dollari al giorno.

Dynamic 2

Sebbene contengano molte fake news e non possano essere considerati credibili dal punto di vista delle informazioni, i comunicati danno un’idea sulla mentalità di chi sta animando le proteste, intrisa di “paranoia” e “allarmismo”. L’autore dei rapporti, Tom Quiggin, è un consulente sulla sicurezza privata in passato accusato di fare disinformazione sulla minaccia terrorismo rappresentata dalla comunità musulmana canadese.