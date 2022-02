Stoltenberg e Von der Leyen sulla crisi con l'Ucraina: "Stretto coordinamento tra Nato e Ue"

globalist

5 Febbraio 2022 - 17.03

Gli Stati Uniti hanno appena inviato un contingente militare di 2000 uomini, di cui 1700 sbarcati in Polonia e gli altri 300 in Germania. I contatti tra Ue, Usa e Nato sono strettissimi e in continuo aggiornamento.

Jens Stoltenberg ha aggiornato la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen sul “continuo rafforzamento militare e le azioni destabilizzanti della Russia in Ucraina e attorno all’Ucraina”. Lo riferisce su Twitter lo stesso segretario generale della Nato, sottolineando l’importanza di “mantenere uno stretto coordinamento tra Nato e Ue sui prossimi passi, compres possibili sanzioni.

In un tweet speculare, von der Leyen riferisce di avere avuto una “buona conversazione” con il segretario generale della Nato, riferendo di uno coordinamento “stretto” su “i preparativi e la risposta al rafforzamento militare e alle azioni destabilizzatrici russe. Mentre speriamo fortemente che si possa trovare una soluzione diplomatica, ogni ulteriore aggressione da parte della Russia sarà affrontata con una ferma risposta e sanzioni decise”.

Sempre oggi Stoltenberg ha sentito anche il presidente francese Emmanuel Macron, elogiando “il suo impegno personale per l’approccio a doppio binario della Nato di deterrenza/difesa e dialogo. L’unità della Nato è fondamentale in questo momento critico”.