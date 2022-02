Putin sempre più 'amico' di Xi: "Accordo per il gas da 10 miliardi di metri cubi"

globalist

4 Febbraio 2022 - 12.17

Preroll

Il presidente cinese, Xi Jinping, durante l’incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, alla Diaoyutai State Guest House, sul versante occidentale della capitale cinese, nel primo faccia a faccia con un leader straniero dal 2020 ha dichiarato che Cina e Russia stanno attuando il vero multilateralismo e sono un “pilastro affidabile” per il mondo nel superare la crisi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Attraverso sforzi congiunti”, ha dichiarato Xi, citato dall’agenzia russa Ria Novosti, Cina e Russia “attuano il vero multilateralismo, sostengono un vero spirito democratico, fungono da pilastro affidabile per radunare il mondo nel superare le crisi e difendere l’uguaglianza”.

Middle placement Mobile

“Le nostre compagnie petrolifere hanno preparato delle nuove soluzioni molto buone per le forniture di idrocarburi verso la Repubblica popolare cinese, e anche nell’industria del gas è stato fatto un passo in avanti: mi riferisco al nuovo contratto per la fornitura di gas in Cina dall’estremo oriente russo di dieci miliardi di metri cubi”, ha annunciato il presidente russo.