Un ex docente minaccia una strage con un post sui social: tutta l'Università di Los Angeles in Dad

2 Febbraio 2022 - 09.21

Tutta l’Università di Los Angeles è finita in Dad dopo che un professore ha minacciato la strage: la Ucla di Los Angeles, una delle più prestigiose università americane, ha deciso di adottare la didattica a distanza per i suoi 44.500 studenti dopo che un ex docente di filosofia ha postato su internet un manifesto minaccioso di 800 pagine e un video altrettanto allarmante intitolato “Philosophy Ucla (Mass Shooting)”, ossia “Filosofia Ucla (strage di massa)”. Un portavoce dell’ateneo ha riferito che si ritiene che l’autore, Matthew Harris, 31 anni, non sia vicino al campus ma che i dirigenti hanno preso questa decisione per un eccesso di prudenza.

Il docente era stato congedato lo scorso anno dopo essere stato accusato di aver inviato materiale pornografico a uno studente. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, l’uomo è stato arrestato ed è detenuto in Colorado. Le autorità hanno confermato che a novembre Harris ha provato a comprare un’arma, ma l’acquisto è stato bloccato per ragioni che non sono ancora state rese note.