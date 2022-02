In Afghanistan si va a passo di gambero: riaprono le università ma le donne in aule separate

globalist

2 Febbraio 2022

In Afghanistan riapriranno alcune università chiuse dai talebani: infatti in alcune province afghane riaprono le università pubbliche per la prima volta da quando, in agosto, i talebani presero il potere nel Paese. Negli atenei sono ammesse anche le donne che però, chiariscono le autorità, faranno lezione in aule separate dagli uomini. La riapertura degli atenei in Afghanistan, dice un analista politico, rappresenta “un indicatore critico” sulla strada verso il riconoscimento internazionale dei talebani.

La maggior parte delle scuole secondarie femminili e tutte le università pubbliche erano state chiuse quando il gruppo islamico è tornato al potere, suscitando il timore che alle donne sarebbe stato nuovamente negato il diritto l’istruzione, come accadde durante il primo governo talebano, dal 1996 al 2001.