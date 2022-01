Sparatoria nell'Università di Heidelberg, ferite diverse persone: ignote le motivazioni

globalist

24 Gennaio 2022

C’è stata una sparatoria in un’Università di Heidelberg, in Germania, in cui sono state ferite diverse persone. La polizia locale, comunicando la notizia, ha anche confermato che l’aggressore si è ucciso.

Al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni, né su quante persone siano state coinvolte nella sparatoria. Stando alle prime informazioni, l’assalto è avvenuto intorno a mezzogiorno, all’interno di un auditorium. L’attentatore avrebbe usato un fucile o un mitragliatore.

L’area del campus dell’ateneo di Heidelberg — una delle più note della Germania — si trova a Neuenheimer Feld, alle porte della città vecchia, ed è stato completamente blindato dalle forze dell’ordine.

L’autore della sparatoria sarebbe uno studente, secondo quanto riporta l’agenzia tedesca Dpa, citando fonti della sicurezza, secondo le quali il giovane non avrebbe avuto motivazioni politiche né religiose per il suo gesto.