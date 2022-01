Variante Omicron in ritirata dal Regno Unito il ministro: "Momento giusto per revocare le restrizioni"

globalist

20 Gennaio 2022

Covid verso la fine, almeno per questo momento?

La variante omicron è “in ritirata” ed è “il momento giusto” per revocare le restrizioni attualmente in vigore in Inghilterra. Lo ha dichiarato il ministro britannico della Salute Sajid Javid, secondo cui il Paese “sta entrando in un nuovo capitolo” nella lotta contro la pandemia.

Ieri il premier Boris Johnson ha annunciato la fine dell’obbligo di indossare le mascherine a partire dal 27 gennaio. Sempre dalla stessa data il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente e il pass sanitario non sarà più necessario per accedere ai locali e partecipare ai grandi raduni.