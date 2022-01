Il governo delle Filippine durissimo contro i no vax: arresto per chi esce da casa senza vaccino

globalist

7 Gennaio 2022

I governi di molti Paesi stanno adottando misure severe nei confronti di coloro che per ideologia o stupidità scelgono di non vaccinarsi. Il primato per le misure più estreme però è stato raggiunto dalle Filippine, che addirittura hanno deciso di arrestare coloro che usciranno di casa senza vaccino.

Questo quanto prevede l’ordine è stato emanato dal presidente Rodrigo Duterte nel corso di un vertice con i membri della task force anti Covid. Secondo quanto riferito dal portavoce del presidente Karlo Nograles, la direttiva ha validità su tutto il territorio nazionale ed è stata decisa per “per proteggere i cittadini, perché l’essere non vaccinati mette tutti in pericolo”.

In precedenza, le autorità dell’area metropolitana di Manila, che comprende 16 città e oltre 13 milioni di abitanti, avevano già imposto una serie di restrizioni ai viaggi a alle attività delle persone non vaccinate, alle quali è concesso di uscire dalle proprie abitazioni solo per ragioni essenziali.

Nograles ha inoltre riferito che a partire da domenica altre 14 aree del Paese, oltre alla regione metropolitana di Manila saranno poste in stato di allerta, a causa dell’aumento dei casi di contagio, dovuto alla maggiore mobilità e agli assembramenti che si sono verificati durante le festività natalizie.