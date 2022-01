Ad Amstersdam negazionisti in piazza senza mascherina contro le misure anti-covid: scontri

globalist

2 Gennaio 2022

Preroll

Idioti, fanatici, negazionisti, no vax che se ne fregano della quarta ondata e vanno in piazza per aiutare il virus a diffondersi ancora di più.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ad Amsterdam migliaia di persone si sono radunate per manifestare contro le misure del governo per contrastare la diffusione del Covid. Quasi tutti senza mascherina.

Middle placement Mobile

A nulla è, infatti, servito il divieto emesso dal sindaco della città olandese. Un gruppo di persone in tuta e maschere bianche ha mostrato cartelli con scritto “Non si tratta di un virus, si tratta di controllo” o “Meno repressione, più cura”. Si sono verificati scontri tra i manifestanti e la polizia.

Dynamic 1

Le forze dell’ordine sono intervenute e almeno una persona è stata fermata. La polizia ha utilizzato manganelli e scudi nel tentativo di disperdere la folla e alcuni partecipanti alla protesta sono rimasti feriti.

L’Olanda è tornata in lockdown il 19 dicembre, chiudendo tutti i negozi tranne quelli essenziali, ristoranti, parrucchieri, palestre, musei e altri luoghi pubblici fino al 14 gennaio. Gli assembramenti in pubblico di più di due persone sono vietati.