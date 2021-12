Alluvioni nello stato di Bahia: 17 morti e 11 mila sfollati per le piogge torrenziali

globalist

26 Dicembre 2021

Non si fermano le piogge torrenziali nello Stato di Bahia, in Brasile: sono saliti a 11.260 gli sfollati, persone costrette a lasciare le loro case, a causa delle inondazioni, e 4.185 sono direttamente assistite dalle istituzioni. Lo riferisce Le Figaro, in base alle informazioni rese dalla Protezione civile e dalle autorità locali dei comuni del nord-est dello Stato colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo.

Le forti piogge che hanno colpito la regione, dall’inizio di novembre hanno già ucciso 17 persone, l’ultima vittima giovedì, secondo un rapporto della Protezione civile di Bahia. In totale, circa 66 comuni si trovano in una situazione di emergenza a causa del maltempo.

Sabato è stata lanciata una maxi operazione, sia dal governo federale che da quello di Bahia, per soccorrere i residenti bloccati nelle aree allagate.