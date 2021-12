La Francia supera per la prima volta i 100 mila contagi di Covid dall'inizio della pandemia

globalist

25 Dicembre 2021

Che questo inverno tra variante Delta e variante Omicron ( che non c’erano lo scorso anno) la situazione sarebbe stata nuovamente complicata lo sapevamo.

Certamente i vaccini stanno facendo la differenza in termini di ricoveri e decessi ma la situazione è complicata.

In Francia si sono registrati oltre 100mila contagi di Covid per la prima volta dall’inizio della pandemia. Con 104.611 nuovi casi in 24 ore, il Paese raggiunge una soglia senza precedenti da marzo 2020, secondo i dati pubblicati dall’Agenzia di salute pubblica.

La soglia dei 50mila contagi è stata superata il 4 dicembre: la cifra è quindi raddoppiata nel giro di tre settimane.