Omicron avanza e in Olanda torna il lockdown fino al 14 gennaio

18 Dicembre 2021

Purtroppo la quarta ondata è arrivata. In Italia i Numeri crescono ma nei paesi del nord Europa è emergenza.

E infatti la variante Omicron sta spaventando l’Europa e i Paesi cercano di contrastare la quarta ondata di Covid con regole, misure e restrizioni. E con il ritorno al lockdown.

E’ il caso dell’Olanda che ha varato un nuovo lockdown: inizierà domani (domenica) alle 5 e terminerà il 14 gennaio 2022. C’è da dire che nel paese i vsri gruppi e gruppuscoli no vax, no mask e non green pass hanno organizzato una serie di manifestazioni violente, con la devastazione di intere aree e addirittura il ferimento di molti poliziotti.

Dai dati emerge che ad Amsterdam la quantità di casi Omicron sul totale dei contagi raddoppia ogni due o tre giorni. Il team nazionale di gestione delle epidemie ha raccomandato al governo “misure rigorose” per frenare la diffusione della variante Omicron, e il governo centrale ha deciso di intraprendere la misura più severa: lockdown fino al 14 gennaio.