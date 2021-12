La premier scozzese: "A Natale pochi familiari e limitate i contatti sociali il più possibile"

globalist

14 Dicembre 2021

La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha esortato i cittadini scozzesi a limitare le riunioni festive a non più di tre nuclei famigliari e a ridurre i contatti sociali “il più possibile”, di fronte al pericolo rappresentato dalla variante omicron del covid-19, che potrebbe causare “uno tsunami” di nuovi contagi.

“Non vietiamo o restringiamo le riunioni famigliari per legge come fatto in precedenza. Ci rendiamo conto del possibile impatto sulla salute mentale e il benessere delle persone- ha detto Sturgeon intervenendo al parlamento di Edimburgo – ma chiediamo a tutti di ridurre al massimo le persone con cui interagite al di fuori del vostro nucleo famigliare”.

l governo scozzese, riferiscono i media britannici, sta lavorando a nuove misure per ridurre l’affollamento in negozi e bar, e garantire il rispetto del distanziamento.