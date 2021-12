Giuliani senza vergogna ad Atreju dimentica il 'golpe': "Trump ha tenuto l'America prospera"

globalist

12 Dicembre 2021

Preroll

Complici, compari. Che altri dire? La loro campagna di menzogne sulle elezioni truccate, di tentativi di imbrogliare le carte e sobillare le persone rimarrà un’onta incancellabile nella storia della democrazia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Eppure nonostante le porcate che hanno fatto personaggi come Rudolph Giuliani sono ancora invitati a parlare, con buona pace dei morti dell’assalto golpista a Capitol Hill che rientravano in un piano per capovolgere l’esito delle elezioni.

Middle placement Mobile

“Solo un anno fa, quando Trump è stato coinvolto sulla controversia sulle elezioni, nessuno poteva creare problemi con gli Stati Uniti, con lui presidente nessuno poteva fare quello che ha fatto dopo con Taiwan, e la Corea del Nord che considerava Trump quasi come un padre, mente ora lancia missili”.

Dynamic 1

Lo ha detto l’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, collegato con Atreju, parlando del “mio amico Donlad Trump” e della sua politica estera.

“Ho conosciuto Trump da 30 anni, ha sostenuto la comunità di NY, poi è diventato un amico caro, poi è stato eletto governatore”, ha ricordato ancora l’ex sindaco della Grande Mela. “Lui ha tenuto l’America prospera e ha garantito la sicurezza del mondo”.