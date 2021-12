Rivoluzione negli Emirati Arabi: il weekend sarà sabato e domenica. Il business vince sulla religione

globalist

7 Dicembre 2021

Una rivoluzione negli Emirati Arabi: il weekend sarà sabato e domenica, come in tutto il mondo, e non più di venerdì e sabato. L’annuncio viene dall’agenzia di stampa nazionale WAM.

Perché una rivoluzione? A differenza dei cristiani, per cui il giorno sacro è la domenica, per i musulmani il giorno di preghiera è il venerdì. Fino al 2013, il weekend degli Emirati era giovedì-venerdì e sono stati tanti coloro che hanno protestato quando è stato spostato al venerdì-sabato.

Perché questa scelta di adeguarsi al resto del mondo? La risposta è da cercare nel mercato: le borse internazionali, infatti, sono chiuse di sabato e domenica, giorno di riposo, e la necessità è, quindi, adeguarsi alla settimana economica internazionale, modellata sul weekend occidentale.

Il venerdì la giornata sarà comunque dimezzata e terminerà alle 12:00, per consentire la preghiera pubblica. E con questa decisione, gli Emirati Arabi diventano “la prima nazione al mondo ad introdurre una settimana lavorativa nazionale di quattro giorni, anziché cinque”. Segno, prosegue il governo, dell’impegno delle istituzioni a lavorare su un più equo bilanciamento tra vita privata e lavoro, tutelando il benessere dei lavoratori.