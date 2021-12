Raddoppiano in un giorno i casi di Omicron nel Regno Unito

globalist

4 Dicembre 2021

Dopo aver appreso che in Africa i casi di Covid dovuti dalla variante Omicron sono raddoppiati nel giro di 3 giorni, ora anche in Europa si sta analizzando empiricamente la velocità di trasmissione della stessa variante fra i pochi casi riscontrati da una settimana a questa parte.

Nelle ultime 24 ore infatti i casi di contagio da variante Omicron sono più che raddoppiati nel Regno Unito, con 75 nuove infezioni rilevate in Inghilterra, 16 in Scozia e la prima in Galles. Lo riportano i media britannici, precisando che al momento non risultano casi confermati della nuova variante in Irlanda del Nord.

Secondo l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, diversi casi non presentano collegamenti con viaggi, quindi esiste “una limitata dinamica di trasmissione comunitaria”.