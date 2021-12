Angela Merkel sceglie una canzone di Nina Hagen per il saluto ai militari alla cerimonia di fine mandato

globalist

2 Dicembre 2021

Preroll

Dopo 17 anni di mandato la cancelliera tedesca, Angela Merkel riceverà stasera gli onori militari per la conclusione del proprio lavoro a Berlino. Il quotidiano Handelsblatt scrive che la cerimonia si svolgerò nel cortile del Ministero della Difesa tedesco.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Battaglione della Guardia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) sfilerà al lume delle fiaccole davanti alla cancelliera uscente, preceduto dalla banda militare che suonerà marce e alcuni brani musicali scelti dalla stessa Merkel.

Middle placement Mobile

In particolare, si tratta dell’inno cristiano “Grosser Gott, wir loben dich” (“Gran Dio, noi ti lodiamo”) composto da Ignaz Franz, della canzone melodica di Hildegard Knef “Fuer mich soll’s rote Rosen regnen” (“Per me pioveranno rose rosse”) e di “Du hast den Farbfilm vergessen” (“Hai dimenticato la pellicola a colori”), brano di Nina Hagen del 1974, che ebbe grande successo in Germania est, dove allora viveva una giovane Angela ventenne.

Dynamic 1

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sarà l’ospite d’onore. Merkel pronuncerà un discorso. La cerimonia del “Grosse Zapfenstreich” è il maggior onore che le forze armate concedono ad un civile, le cui origini risalgono al XVI secolo.

Oggi viene scelta per salutare i presidenti della Repubblica, i cancellieri e i ministri della Difesa al termine del loro mandato. Si svolge sempre dopo il tramonto, con una sfilata al lume delle torce e diversi brani musicali, fra cui l’inno nazionale.