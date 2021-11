Emergenza Omicron, Fauci vede Biden: presto un appello per fare i richiami

globalist

29 Novembre 2021

Preroll

La preoccupazione c’è ed è pure tanta: Anthony Fauci ha ribadito, in una riunione con il Presidente Joe Biden ieri alla Casa Bianca organizzata per discutere della variante omicron, che “i booster per le persone completamente vaccinate forniscono la protezione più solida disponibile contro il covid”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La raccomandazione immediata della ‘Covid Response Team’ per tutti gli adulti vaccinati è quindi quella di fare una dose di booster il prima possibile”.

Middle placement Mobile

Nelle prossime ore Biden fornirà un aggiornamento sulla nuova variante e la risposta Usa, precisa un comunicato della Casa Bianca.

Dynamic 1

Il ‘Chief Medical Advisor’ Fauci ha spiegato al Presidente che “mentre ci vorranno approssimativamente altre due settimane per raccogliere informazioni più conclusive su trasmissibilità, gravità e altre caratteristiche della variante, continua a ritenere che i vaccini esistenti forniscono probabilmente un grado di protezione contro i casi gravi di covid”.

“Tutti gli adulti possono ricevere una terza dose se sono stati vaccinati da almeno sei mesi fa con Pfizer o Moderna o da almeno due mesi con Johnson & Johnson. E’ importante che gli adulti e i bambini che non hanno ricevuto una vaccinazione completa si facciano vaccinare immediatamente”, è la raccomandazione della Task Force Covid.