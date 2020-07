La frecciata di Obama: "I dati confermano che al virus non interessa la propaganda o l’ideologia"

Una allusione a Trump e nemo Eno troppo sibillina: “Gli ultimi dati offrono una tragica conferma del fatto che al virus non interessa la propaganda o l’ideologia e che la cosa migliore che possiamo fare per la nostra economia è affrontare la crisi di salute pubblica". Così Barack Obama su Twitter attacca i tentativi di politicizzare l'emergenza coronavirus, rilanciando un articolo del New York Times in cui si esorta ad "agire subito" perché negli Stati Uniti la pandemia potrebbe peggiorare.L'ex presidente in un altro tweet rilancia poi un grafico sempre del Times che mostra, scrive Obama, come la risposta degli Usa sia indietro rispetto a quella degli altri Paesi.