In Spagna mortalità al 10,5%, 585 vittime in 24 ore

Secondo quanto riferito da Fernando Simon, capo del Dipartimento per l'emergenza sanitaria, in Spagna ci sono 188.068 contagi e nelle ultime 24 ore sono stati identificati altri 5.252 casi, con un aumento del 2,9%. Simon non ha aggiornato il dato dei morti, ma ha precisato che la mortalità è del 10,5%. Ieri i decessi erano 19.130. La Spagna ha registrato altri 585 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.478 morti dall'inizio dell'epidemia, ha spiegato il ministero della Sanità dando i nuovi dati.Il ministero spagnolo ha precisato che la metodologia è cambiata per rendere omogenei i dati delle diverse regioni e questo potrebbe modificare i dati complessivi.Il governo spagnolo sta pianificando l'uscita dall'attuale fase di lockdown e il ritorno alla normalità in due fasi, che avranno come orizzonte temporale l'estate e la fine dell'anno. Lo ha spiegato all'emittente Tve il ministro del Lavoro e dell'Economia sociale Yolanda Diaz. "Lavoriamo in due fasi: una prima fase che probabilmente affronterà il settore produttivo e quindi la forza lavoro fino all'estate; e un'altra fase che durerà fino alla fine dell'anno. Seguiremo un graduale processo di rincorporazione", ha spiegato la Diaz. Tutte le decisioni, ha aggiunto si baseranno sulle indicazioni delle autorità sanitarie ma "la normalità non sarà la stessa di prima".