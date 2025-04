I 100 anni di Fendi, con un francobollo commemorativo emesso dal Ministero

redazione Modifica articolo

5 Aprile 2025 - 16.30 Culture

ATF

In occasione del centenario dalla sua fondazione, Fendi riceve un omaggio speciale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: un francobollo celebrativo che entra a far parte della prestigiosa serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicata ai brand italiani che hanno raggiunto il traguardo dei cento anni di attività.

L’iniziativa punta a valorizzare il contributo che la maison romana continua a offrire da un secolo all’economia nazionale e alla diffusione nel mondo del marchio “Made in Italy”, simbolo di qualità, creatività e artigianalità italiana.

A darne l’annuncio è stata la stessa casa di moda, tramite un comunicato che sottolinea come il francobollo sia un concentrato di elementi iconici legati al mondo Fendi, evocativi – si legge nella nota – di “un secolo di eredità costruita su valori come la tradizione, l’innovazione e la passione”.

Il design del francobollo è una rivisitazione del logo “Fendi Roma”, appositamente ideato per l’anniversario: al centro, il numero uno e il simbolo dell’infinito si fondono nel tipico giallo Fendi, mentre sullo sfondo spicca il celebre logo “FF” (acronimo di Fun Furs), creato nel 1965 da Karl Lagerfeld dopo la sua nomina a direttore creativo da parte delle cinque sorelle Fendi: Paola, Anna, Franca, Carla e Alda, figlie dei fondatori Adele ed Edoardo.

Custodito all’interno di un’elegante cartella filatelica da collezione, in formato A4 a quattro ante, sempre in giallo Fendi, il francobollo, è accompagnato da un testo introduttivo firmato da Silvia Venturini Fendi, direttore artistico degli Accessori e della Moda Uomo.

Nella cartella sono inclusi anche un blocco di quattro francobolli, due cartoline filatelica da collezione, una “normale” e l’altra affrancata e annullata, e una busta “primo giorno”.

La distribuzione ufficiale partirà il 4 aprile 2025: sarà possibile acquistare il francobollo e i prodotti correlati presso gli uffici postali di Poste Italiane in tutto il Paese, in dieci selezionati spazi filatelici nei centri storici delle principali città italiane, e online sul sito ‘filatelia.poste.it’.